Больше 100 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 102 атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области. От удара дона противника в Грайвороне погиб 13-летний мальчик. Еще семь мирных жителей получили ранения, двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- В Грайвороне в результате очередной целенаправленной атаки террористического киевского режима на мирных жителей погиб ни в чем не повинный ребенок. Это большая трагедия для родителей и всех нас. Выражаю самые искренние соболезнования семье мальчика. Мы все скорбим вместе с вами, - написала врио главы региона в соцсети.

Шуваев также добавил, что в течение прошедших суток ВСУ пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников и девять раз обстреливали приграничье из артиллерии. Расчеты ПВО и всех задействованных подразделений ликвидировали вражеских БПЛА.