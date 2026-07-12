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НовостиПолитика12 июля 2026 8:54

Больше 100 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Погиб ребенок, ранены еще семь мирных жителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 100 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Больше 100 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 102 атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области. От удара дона противника в Грайвороне погиб 13-летний мальчик. Еще семь мирных жителей получили ранения, двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- В Грайвороне в результате очередной целенаправленной атаки террористического киевского режима на мирных жителей погиб ни в чем не повинный ребенок. Это большая трагедия для родителей и всех нас. Выражаю самые искренние соболезнования семье мальчика. Мы все скорбим вместе с вами, - написала врио главы региона в соцсети.

Шуваев также добавил, что в течение прошедших суток ВСУ пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников и девять раз обстреливали приграничье из артиллерии. Расчеты ПВО и всех задействованных подразделений ликвидировали вражеских БПЛА.