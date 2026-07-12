В Белгородской области по техническим причинам не будут рассылать смс и пуш-уведомления о ЧС

В Белгородской области сегодня, 12 июля, в первой половине дня жители не будут получать смс-сообщения и пуш-уведомления РСЧС в мобильном приложении МЧС России. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Предварительно, это связано с техническими неполадками.

При этом жителей успокоили, в случае ракетной опасности или опасности атаки беспилотных летательных аппаратов будут звучать уведомления по громкоговорителям. Система оповещения работает в штатном порядке.

По предварительной информации, рассылка смс и уведомлений должна возобновиться уже после обеда.