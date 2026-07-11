Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июля 2026 15:04

Белгородец из ревности избил знакомого до полусмерти

Мужчина приревновал к нему свою сожительницу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратура Чернянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в марте 2026 года злоумышленник пришел в гости к своему знакомому. Гость приревновал свою сожительницу, мужчины поссорились и обвиняемый накинулся на хозяина дома.

- Нанес потерпевшему удар по лицу, а также ногами по различным частям тела, - прокомментировали в прокуратуре Чернянского района.

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.