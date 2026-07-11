Белгородец из ревности избил знакомого до полусмерти

Фото из архива КП

Прокуратура Чернянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в марте 2026 года злоумышленник пришел в гости к своему знакомому. Гость приревновал свою сожительницу, мужчины поссорились и обвиняемый накинулся на хозяина дома.

- Нанес потерпевшему удар по лицу, а также ногами по различным частям тела, - прокомментировали в прокуратуре Чернянского района.

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.