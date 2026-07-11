Дроны ВСУ атаковали в четырех муниципалитетах Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Под удары со стороны ВСУ попали четыре муниципалитета Белгородской области 11 июля. В региональном Оперштабе сообщили о пострадавшем при атаке дрона по ГАЗели в Политотдельском Белгородского округа. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую больницу, где ему диагностировали акубаротравму. К счастью, госпитализация не потребовалась.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за детонации дрона во дворе частного дома выбиты окна, повреждены крыша и фасад. В селе Красный Октябрь от взрыва FPV-дрона поврежден грузовик.

В Шебекино после атаки FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект. Из-за ударов еще нескольких FPV-дронов загорелись складское помещение предприятия с находящимся внутри автомобилем, гараж на территории частного дома и автобус. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания. Еще один автобус полностью сгорел, а также повреждены остекление, кровли и фасады административного здания и частного дома.

На участке дороги Бобрава – Ракитное в Ракитянском округе после удара FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В хуторе Семейный при атаке БПЛА повреждены машина и объект инфраструктуры. Часть жителей населенного пункта временно остаются без света.

В Грайвороне после детонации дрона о землю посечены окна и фасад подсобного помещения на территории соцобъекта.