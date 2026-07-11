Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП под Белгородом

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

Вчера, 10 июля, около половины шестого вечера на трассе «М 2 «Крым» - Белгород - М 4 «Дон» столкнулись три легковых автомобиля. Один человек погиб, еще трое пострадали. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

Предварительно установлено, что 43 летний водитель на «Шкоде» не справился с управлением и врезался в два автомобиля, которые стояли на обочине: «Лада Ларгус» и «ВАЗ 2114». Также известно, что в момент аварии водители этих машин находились вне салонов и занимались ремонтом автомобилей

В результате столкновения 44 летний водитель «Лады Ларгус» погиб на месте происшествия. Кроме того, травмы получили 23 летний водитель «ВАЗ 2114», водитель «Шкоды» и его 38 летняя пассажирка.