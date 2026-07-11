Беспилотники ВСУ были уничтожены ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника в ночь на 11 июля пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что в течение ночи под удары со стороны ВСУ попали девять регионов страны, в том числе Белгородская область, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.