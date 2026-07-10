Над Белгородской областью уничтожили беспилотники ВСУ 10 июля

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки беспилотников вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению региона. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что с восьми часов утра до восьми часов вечера 10 июля ВСУ атаковали территории 10 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Черного моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.