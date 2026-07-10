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НовостиПолитика10 июля 2026 18:34

Над Белгородской областью уничтожили беспилотники ВСУ 10 июля

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки беспилотников вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению региона. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что с восьми часов утра до восьми часов вечера 10 июля ВСУ атаковали территории 10 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Черного моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.