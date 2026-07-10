Жителям Белгородской области напомнили о безопасности в сборе и употреблении грибов

Жителям Белгородской области напомнили о видах ядовитых грибов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Перед началом грибного сезона жителям Белгородской области напомнили об основных мерах безопасности при сборе и приготовлении грибов. Любителям тихой охоты рекомендуют собирать только хорошо известные виды, это поможет избежать неприятных последствий.

В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что из-за ошибок в распознавании ядовитых и съедобных грибов происходит наибольшее число отравлений. Самыми опасными считаются мухоморы, бледная поганка и сатанинский гриб. Даже после термической обработки их токсины не разрушаются. Также не следует собирать старые и поврежденные грибы. А собранные знакомы экземпляры нельзя есть сырыми. Готовить продукт лучше сразу после сбора.

Что касается грибов из супермаркетов, здесь также необходимо быть внимательными и осторожными. Отдавайте предпочтение официальным торговым точкам, и не покупайте их с рук.

Детям, беременным женщинам и людям с проблемами ЖКТ и вовсе не рекомендуется употреблять грибы. А при первых признаках отравления надо сразу же обратиться к врачу.