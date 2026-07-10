За сутки от ударов ВСУ один человек погиб и десять получили ранения

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За прошедшие сутки ВСУ 49 раз атаковали в девяти муниципалитетах Белгородской области. В результате нанесенных ударов в Белгородском округе погиб мирный житель. Еще девять человек, в том числе 16-летний подросток, получили ранения различной степени тяжести. Несовершеннолетний находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- В случае необходимости рассмотрим вопрос его перевода на лечение в федеральное медучреждение. Держу ход лечения всех пострадавших на личном контроле, - отметил врио главы региона.

Шуваев также добавил, что за сутки ВСУ произвели пять артиллерийских обстрелов. В то же время над регионом благодаря работе ПВО и задействованных подразделений удалось сбить и подавить 104 беспилотника.