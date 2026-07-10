Под удары дронов ВСУ попали три муниципалитета Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотники ВСУ атаковали стразу в трех муниципалитетах Белгородской области утром 10 июля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде от удара украинского дрона поврежден навес коммерческого объекта.

В поселке Дубовое Белгородского округа после атаки беспилотника повреждены навес коммерческого объекта и шесть автомобилей. Одна машина загорелась – пожар оперативно потушили. В селе Бочковка из-за взрыва БПЛА в частном доме осколками посекло крышу и фасад. В селе Красный Октябрь после детонации FPV-дрон на территории предприятия поврежден автомобиль.

В Шебекино при атаке FPV-дрона поврежден фасад многоэтажки. Из-за падения обломков сбитого дрона посечен КамАЗ. Рядом с селом Козьмодемьяновка от удара дрона поврежден микроавтобус. В хуторе Бондаренков в результате детонации FPV-дрона осколками посечен грузовик. В селе Зиборовка после атаки дрона в здании социального объекта повреждено остекление.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.