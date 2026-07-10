В Белгороде капремонт подземного перехода на «Соколе» выполнили на 40%

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В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов утром 10 июля. Система оповещения сработала В Белгороде продолжают ремонтировать подземный переход на автобусной остановке «Сокол». Полностью переход не перекрывают, работы ведутся поэтапно пока на северной стороне. Вторая половина открыта для пешеходов.

На сегодня строители восстанавливают бетонные конструкции. Подрядная организация уже заменили балку и три плиты перекрытия на южной стороне. Также готовится фундамент под лестничную площадку. Далее специалисты приступят к устройству плиточного покрытия, монтажу водоотводных лотков и установке дренажных насосов, которые будут отводить грунтовые воды. Далее смонтируют навесы, а после проведут внутренние работы и благоустроят прилегающую территорию.

Работы выполнены уже на приблизительно на 40%. Полностью завершить капитальный ремонт объекта до 31 августа.