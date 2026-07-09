В Белгороде при столкновении четырех легковушек пострадал мужчина

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Сегодня, 9 июля, в Белгороде на улице Чичерина столкнулись четыре легковых автомобиля. Есть пострадавший. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительной информации, около 11:50 столкнулись «Хендай Солярис», которым управлял 55-летний водитель, «Лада Гранта», за рулем которой находился 18-летний парень, «Фольксваген Поло» под управлением 61-летнего автомобилиста, а также «Ауди» – водителя за рулем не было.

В результате массовой аварии травмы получил водитель «Фольксвагена». Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.