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НовостиПолитика9 июля 2026 16:07

Белгородским медикам пришлось прятаться от дрона ВСУ, чтобы доставить пациента в стационар

Водитель и фельдшер получили акубаротравмы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Андрея Иконникова в ВК

Фото: официальный канал Андрея Иконникова в ВК

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников поделился историей о непростых буднях сотрудников скорой помощи региона.

Фельдшер Мустафа Райисов, врач Николай Беседин и водитель Артем Захаров доставляли пациента в профильный стационар. По пути в поселке Борисовка водитель увидел военных, которые сигнализировали о приближении дрона. Экипаж съехал с дороги около частного дома. Медики попросили хозяйку о помощи и та не отказала.

Сотрудники скорой вместе с пациентом укрылись в гараже и вскоре услышали над собой дрон, который кружил, то удаляясь, то возвращаясь.

- В окне гаража увидели дрон, сначала он улетал от пациента с медицинскими работниками, но затем стал возвращаться в их сторону. Они спрятались подальше от окон и присели, произошел взрыв, - рассказал Андрей Иконников.

Когда опасность миновала, медики погрузили пациента и вновь поехали по маршруту. Пациент был успешно доставлен в стационар, ему оказывается необходимая медицинская помощь. У водителя и фельдшера диагностированы акубаротравмы.