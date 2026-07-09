Белгородский росгвардеец победил в юбилейном чемпионате войск национальной гвардии РФ по боксу

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Накануне в Москве прошел чемпионат войск национальной гвардии РФ по боксу «10 лет Росгвардии». Больше сотни лучших действующий росгвардейцев приняли участие в турнире. Из них 26 имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта России.

Росгвардеец из Белгородской области стал победителем в весовой категории до 86 кг. Он провел три зрелищных поединка против сильнейших соперников страны и забрал первое место.

- Бокс является важным видом спорта для развития физических качеств военнослужащих и сотрудников, воспитывает силу духа, дисциплинированность, настойчивость, придает уверенности в себе, а все эти качества позволяют выполнять повседневные задачи, в том числе в районе специальной военной операции, - сказал замглавы Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов, вручая награды победителям.

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что по итогам соревнований белгородский росгвардеец выполнил норматив мастера спорта РФ по боксу. Далее победители турнира будут представлять Росгвардию на межведомственных соревнованиях.