За кражу 100 тысяч из кассы магазина белгородец может на 5 лет отправиться за решетку

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

С заявлением о краже крупной суммы денег в полицию Белгорода обратился индивидуальный предприниматель, который специализируется на продаже табачной продукции. По подозрению в совершенном преступлении полиция задержала 24-летнего безработного белгородца, который ранее уже был судим.

Предварительно установлено, что злоумышленник на протяжении девяти дней после закрытия торговой точки проникал в помещение и забирал из кассы часть наличности. Двери ему взламывать не приходилось, поскольку ключ от двери фигурант тайком брал у своего соседа по квартире, работающего в магазине. В общей сложности молодой человек умыкнул из кассы порядка 100 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на белгородца завели уголовное. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.