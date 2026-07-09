В Белгородской области полиция отстранила от управления подростка без прав

В Алексеевском округе Белгородской области внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек подросток, который управлял электросамокатом, будучи без мотошлема. При проверке также выяснилось, что у 17-летнего юноши нет водительского удостоверения на управление транспортным средством.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что подросток «заработал» два штрафа. Его привлекли к административной ответственности за езду без шлема (1500 рублей), а также за отсутствие прав (от 5000 до 15 000 рублей).

Кроме того, материалы направят в ПДН, чтобы привлечь к ответственности родителей юноши за ненадлежащее воспитание и постановки на учет самого нарушителя.