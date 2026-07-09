Семья из Белгородской области победила во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» Фото: соцсети Александра Шуваева.

Победителями во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное стала семья Веретенниковых и Зарудних из Белгородской области. В финале они обошли 328 команд со всей страны. Итоги были подведены вчера, в День семьи, любви и верности.

Врио губернатора Александр Шуваев рассказал, что семья проживает в Вейделевке и Алексеевке Белгородской области. Мама Марина Владимировна и папа Олег Владимирович – программисты. Дети Полина и Семен являются стипендиатами губернатора, увлекаются наукой и творчеством. Бабушка Наталья Александровна преподает физику в Вейделевской СОШ. А дедушка Владимир Иванович – солист и музыкант в ансамбле «Меридиан». Кроме того, он занимается развитием сельского хозяйства в администрации Вейделевского округа. Вместе с супругой они в браке уже больше 40 лет, удостоен медали «За любовь и верность».

Семья бережно хранит традиции. Вместе они поют, отмечают праздники и всегда поддерживают друг друга.

Отметим, во втором сезоне конкурса, который проводится в рамках нацпроекта «Семья», в общей сложности приняли участие почти 200 тысяч команд – свыше 700 тысяч человек из 89 регионов России и 82 стран мира. Победителями в финале стали 60 семей. Главным призом для каждой из них стали сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. А семьи-финалисты отправятся в путешествие по стране.

Добавим также, что в финал конкурса попали еще три команды из Белгородской области: семья Гирявенко, семья Маркиных, семья Овсянниковых и Чернобай.

- Горжусь нашими белгородскими семьями! Они – наше главное богатство и достояние. Такие истории вдохновляют и подтверждают: за крепкой семьей – будущее нашего региона и всей России, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев.