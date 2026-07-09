Дождливую погоду обещают в Белгородской области 10 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 10 июля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, а днем по всему региону пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы и даже град. Ветер подует с юго-востока, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем до 13 м/с.

По области ночью температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем обещают +20… +25 градусов. В областной столице ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

В главном управлении МЧС России по Белгородской области советуют жителям и гостям региона придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.