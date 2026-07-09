В Белгородской области в этом году предстоит убрать около 600 тысяч га зерновых и зернобобовых Фото: соцсети Александра Шуваева.

Аграриям Белгородской области в этом году предстоит убрать порядка 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Большую часть составляют озимые – их свыше 363 тысяч га. При этом больше 351 тысячи гектаров – пшеница.

- Яровой сев этих культур занимает почти 230 тысяч гектаров, в том числе 64,7 тысячи – ячмень, 68,6 тысячи – яровая пшеница, 87,7 тысячи – кукуруза на зерно и 4,1 тысячи – зернобобовые, - рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы Белгородской области также сообщил, что на сегодняшний день уборочная кампания уже стартовала в Вейделевском и Ровеньском округах. Сельхозникам удалось убрать 64 гектара озимого ячменя с урожайностью 46,6 центнера с гектара и 200 гектаров озимой пшеницы с урожайностью 50 ц/га в Вейделевском округе. В Ровеньском муниципальном образовании аграрии убрали 337 га озимой пшеницы с показателем 40 ц/га.

В регионе ожидают, что валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит около трех миллионов тонн.

- Перед нашими аграриями стоит важная задача – несмотря на постоянные вражеские атаки в приграничье, обеспечить продовольственную безопасность Белгородчины и всей страны, - подчеркнул врио губернатора Александр Шуваев и поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.