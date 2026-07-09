В трех торговых точках Белгорода продали алкоголь несовершеннолетним Фото: "КП" Архив.

В Белгороде в трех торговых точках инспекторы ПДН выявили факты реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Сотрудники магазинов реализовали товар, не проверив документы покупателей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении сотрудников торговых точек составлены административные материалы. За розничную продажу алкоголя подросткам им грозит наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Правоохранители призывают владельцев и продавцов магазинов не допускать продажи спиртного подросткам и обязательно проверять паспорт покупателей. В полиции также напомнили, что за повторное нарушение законодательства предусмотрено уголовное наказание. Нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.