В Белгородской области при столкновении легковушек пострадали два человека Фото: "КП" Архив.

Вчера, 8 июля, в Прохоровском округе столкнулись два легковых автомобиля – есть пострадавшие. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Предварительно установлено, что около половины пятого дня на региональной автодороге «Короча - Новая Слободка - Хмелевое - Подольхи» 32-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Датсун», выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2106», которым управлял 66-летний автомобилист.

В результате лобового столкновения травмы получили водитель отечественной легковушки и 43-летняя пассажирка «Датсун».