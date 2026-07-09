Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 11:23

В Белгородской области при столкновении легковушек пострадали два человека

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в «шестерку»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области при столкновении легковушек пострадали два человека

В Белгородской области при столкновении легковушек пострадали два человека

Фото: "КП" Архив.

Вчера, 8 июля, в Прохоровском округе столкнулись два легковых автомобиля – есть пострадавшие. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Предварительно установлено, что около половины пятого дня на региональной автодороге «Короча - Новая Слободка - Хмелевое - Подольхи» 32-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Датсун», выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2106», которым управлял 66-летний автомобилист.

В результате лобового столкновения травмы получили водитель отечественной легковушки и 43-летняя пассажирка «Датсун».