Беспилотники ВСУ ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в четырех муниципалитетах Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа из-за детонации FPV-дрона в частном доме разбиты окна и посечен фасад. В селе Красный Октябрь в результате атаки БПЛА повреждена кабина грузовика. В селе Ясные Зори от удара дрона поврежден фасад гаража. В селе Варваровка после атаки FPV-дрона повреждена легковушка.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона поврежден автомобиль. В селе Графовка из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В Шебекино после детонации FPV-дрона на предприятии повреждены остекление двух помещений и одна единица спецтехники. В результате удара второго беспилотника в частном доме выбиты окна. В селе Ржевка при атаке беспилотника на предприятии выбиты окна складского помещения, повреждена легковушка и сгорел грузовик. В селе Белянка вследствие взрыва FPV-дрона загорелся КамАЗ – пожар оперативно потушили.

В поселке Красная Яруга от удара дрона поврежден грузовик.

Недалеко от села Двулучное в Валуйском округе при атаке БПЛА повреждена кабина ГАЗели.