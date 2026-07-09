Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 июля 2026 10:39

Беспилотники ВСУ ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области

По предварительной информации, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотники ВСУ ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области

Беспилотники ВСУ ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками в четырех муниципалитетах Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа из-за детонации FPV-дрона в частном доме разбиты окна и посечен фасад. В селе Красный Октябрь в результате атаки БПЛА повреждена кабина грузовика. В селе Ясные Зори от удара дрона поврежден фасад гаража. В селе Варваровка после атаки FPV-дрона повреждена легковушка.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона поврежден автомобиль. В селе Графовка из-за атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В Шебекино после детонации FPV-дрона на предприятии повреждены остекление двух помещений и одна единица спецтехники. В результате удара второго беспилотника в частном доме выбиты окна. В селе Ржевка при атаке беспилотника на предприятии выбиты окна складского помещения, повреждена легковушка и сгорел грузовик. В селе Белянка вследствие взрыва FPV-дрона загорелся КамАЗ – пожар оперативно потушили.

В поселке Красная Яруга от удара дрона поврежден грузовик.

Недалеко от села Двулучное в Валуйском округе при атаке БПЛА повреждена кабина ГАЗели.