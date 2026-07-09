В Белгородской области установили единое время «открытия записи» в медучреждения Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области для удобства жителей установили единое время «открытия записи» в медицинские учреждения. Если раньше возможность записаться на прием к врачу, как правило. Появлялась рано утром, то теперь для всех государственных поликлиник оно единое – с 15:00 до 16:00. Это время технического обновления электронной системы, когда в расписании появляются новые слоты для записи. После обновления расписания доступ к записи открыт будет круглосуточно.

Стоит также отметить, что система в ежедневном режиме будет актуализировать информацию о специалистах, которые ведут прием. Это позволит избежать ситуаций, когда запись была сделана, а врач, к примеру, ушел на больничный. Нагрузка между специалистами будет распределена равномерно, и корректировки в расписании будут оперативно вноситься.

Записаться на прием можно в удобное время, используя единый номер кол-центра 122 или электронные ресурсы: «Электронную регистратуру 31», инфомат в помещении поликлиники, «Госуслуги», а также чат-бот в мессенджере MAX.