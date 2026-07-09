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НовостиПроисшествия9 июля 2026 9:52

В Белгородской области подросток на самокате попал под колеса легковушки

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области подросток на самокате попал под колеса легковушки

В Белгородской области подросток на самокате попал под колеса легковушки

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, в Новом Осколе Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, около полудня на улице Ливенская 64-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Лада», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и сбил 12-летнего мальчика. Известно также, что ребенок передвигался на электросамокате.

В результате произошедшего подросток получил телесные повреждения.