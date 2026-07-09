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НовостиПроисшествия9 июля 2026 9:26

Белгородец избил сожительницу и попал под уголовное дело

Мужчина ранее уже был судим за преступление, совершенное с применением насилия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец избил сожительницу и попал под уголовное дело

Белгородец избил сожительницу и попал под уголовное дело

Фото: "КП" Архив.

Жительница Алексеевского округа обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности ее сожителя. Предварительно установлено, что 43-летний злоумышленник в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил ладонью по голове 34-летнюю потерпевшую. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за преступление, совершенное с применением насилия.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на мужчину заведено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок, либо арестом на срок до шести месяцев.

В полиции также призывают белгородцев не медлить с обращением в правоохранительные органы, если вы стали жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Это поможет избежать более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в полицию. Заявление можно подать по телефону 02 (с мобильного – 102) либо своему участковому.