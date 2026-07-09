Больше 420 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки Фото: "КП" Архив.

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 423 нарушения ПДД. как рассказали в пресс-службе УМВД региона, за пьяное вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления полицейские отстранили 12 водителей. Еще 14 – за отсутствие водительского удостоверения.

За игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров на штрафы попали 12 автомобилистов. Также к административной ответственности привлечены 43 водителя за несоответствующую регламентам тонировку. Еще 58 водителей сели за руль технически неисправного транспортного средства.

Кроме того, составлено 29 административных материалов в отношении водителей, не предоставивших на дороге преимущества пешеходам. А 51 пешеход попали на штрафы за пересечение проезжей части в неустановленном месте.