Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 8:52

Больше 420 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

За несоответствующую тонировку к ответственности привлекли 43 водителя
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 420 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

Больше 420 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

Фото: "КП" Архив.

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 423 нарушения ПДД. как рассказали в пресс-службе УМВД региона, за пьяное вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления полицейские отстранили 12 водителей. Еще 14 – за отсутствие водительского удостоверения.

За игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров на штрафы попали 12 автомобилистов. Также к административной ответственности привлечены 43 водителя за несоответствующую регламентам тонировку. Еще 58 водителей сели за руль технически неисправного транспортного средства.

Кроме того, составлено 29 административных материалов в отношении водителей, не предоставивших на дороге преимущества пешеходам. А 51 пешеход попали на штрафы за пересечение проезжей части в неустановленном месте.