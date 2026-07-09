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НовостиПолитика9 июля 2026 8:10

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 9 июля

Жителям необходимо срочно пройти в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 9 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 11:07.

Власти региона призывают жителей быть предельно осторожными и внимательными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами.

На игнорируйте систему оповещения. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.

Отбой ракетной опасности в 11:11.