В июле 255 белгородских пенсионеров получат именные поздравления от президента РФ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области в течение июля 255 жителей получат именные поздравления с днем рождения от президента России Владимира Путина. Четверо белгородцев из Алексеевского, Белгородского, Красногвардейского и Прохоровского округов отметят в этом месяце 100-летие.

Еще 41 житель области в июле будет праздновать 95-летний юбилей. А по 90 лет исполнится 210 белгородцам.

В пресс-службе регионального отделения Соцфонда РФ также рассказали, что с начала года глава государства уже поздравил 809 юбиляров-ветеранов ВОВ и тружеников тыла Белгородской области. В их числе 141 мужчина и 668 женщин. В прошлом месяце письма-поздравления от президента получили 97 юбиляров.