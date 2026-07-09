Белгородка попала под уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере Фото: "КП" Архив.

В Белгороде на скамью подсудимых отправится 44-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленница с 2014 по 2020 годы была председателем правления потребительского общества социально-экономической взаимопомощи. Вместе с соучастниками, которые также находятся под следствием, она создала сеть офисов в Белгороде, Шебекино и Воронеже, где привлекала средства пайщиков под предлогом получения высоких процентов. Имитируя законность своих деяний, некоторым вкладчикам иногда выплачивала небольшие проценты, что позволяло на протяжении долгих лет скрывать преступную деятельность.

В итоге пострадали 24 человека. Общая сумма украденных средств составила 11,5 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направлено в Свердловский районный суд Белгорода, где будет рассмотрено по существу.