Белгородец попал под суд за кражу товаров на пункте выдачи заказов Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Корочанского округа. Мужчину признали виновным в краже. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что злоумышленник, находясь в пункте выдачи заказов, при проверке товара похитил саундбар для телевизора, а также беспроводную портативную колонку. Ущерб потерпевшему превысил 9,8 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил фигуранту наказание в виде 280 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.