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НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:41

Белгородец попал под суд за кражу товаров на пункте выдачи заказов

Суд назначил обвиняемому 280 часов обязательных работ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец попал под суд за кражу товаров на пункте выдачи заказов

Белгородец попал под суд за кражу товаров на пункте выдачи заказов

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Корочанского округа. Мужчину признали виновным в краже. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что злоумышленник, находясь в пункте выдачи заказов, при проверке товара похитил саундбар для телевизора, а также беспроводную портативную колонку. Ущерб потерпевшему превысил 9,8 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил фигуранту наказание в виде 280 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.