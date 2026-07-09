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НовостиПолитика9 июля 2026 6:02

Два человека погибли и 22 ранены от ударов ВСУ в Белгородской области за сутки

17-летнюю девушку транспортировали на лечение в федеральный центр
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

За прошедшие сутки ВСУ 75 раз атаковали десять муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов в Белгородском округе погиб мирный житель. Еще один мужчина, пострадавший 1 июля в Валуйском округе, вчера скончался в больнице. Приносим соболезнования родным погибших.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сообщил, что за прошедшие сутки от атак ВСУ в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах 22 человека получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших – несовершеннолетняя. 17-летнюю девушку транспортировали в федеральный центр для дальнейшего лечения. В больницы региона вчера госпитализированы шесть человек. Необходимую помощь им оказывают.

- Противник совершил три артиллерийских обстрела. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 99 беспилотников, - добавил врио главы региона Александр Шуваев.