Два человека погибли и 22 ранены от ударов ВСУ в Белгородской области за сутки

Фото: пресс-служба РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

За прошедшие сутки ВСУ 75 раз атаковали десять муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов в Белгородском округе погиб мирный житель. Еще один мужчина, пострадавший 1 июля в Валуйском округе, вчера скончался в больнице. Приносим соболезнования родным погибших.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сообщил, что за прошедшие сутки от атак ВСУ в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах 22 человека получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших – несовершеннолетняя. 17-летнюю девушку транспортировали в федеральный центр для дальнейшего лечения. В больницы региона вчера госпитализированы шесть человек. Необходимую помощь им оказывают.

- Противник совершил три артиллерийских обстрела. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 99 беспилотников, - добавил врио главы региона Александр Шуваев.