Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области. Очередные попытки атаки противника пресекли бойцы противовоздушной обороны в ночь на 9 июля. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, за ночь ВСУ ударили по 12 регионам страны, в том числе по Белгородской области, а также по акватории Азовского моря. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей ложности 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, в течение дня, 8 июля, бойцам удалось ликвидировать 111 украинских БПЛА самолетного типа над территориями РФ.