Бойцы «БАРС-Белгород» ликвидировали 14 беспилотников ВСУ 8 июля Фото: скриншот видео.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области рассказал о работе бойцов «БАРСа-Белгород» за 8 июля. В течение дня они ликвидировали 14 беспилотников ВСУ. по данным Александра Шуваева, в течение дня расчеты FPV ПВО отряда БПЛА и батальона ПБС бригады «БАРС Белгород» сбили 11 ударных «Майя», а также по одному ударному дрону «Лютый», «Бородавочник» и Blackout.

Врио главы региона также отметил, что беспилотные летательные аппараты типа «Майя», «Бородавочник» и «Лютый» обладают оперативно тактической дальностью – около 600 км.

- Это еще раз напоминает о нашей роли: по своей исторической и географической судьбе мы – форпост, прикрывающий тыл России, - подчеркнул врио губернатора.

Шуваев также добавил, что работа подразделений не дает последствиям атак стать куда страшнее. Все беспилотники сбить невозможно, есть прилеты, и сегодняшний день не исключение. Однако усилия бойцов снижают ущерб и спасают жизни.

По информации Шуваева, в Белгородской области сейчас идет последовательное усиление и наращивание численности отрядов «БАРСа». Опытные инструкторы ежедневно передают свои навыки и опыт новым бойцам. В числе инструкторов – военнослужащие с других участков спецоперации.

- Защищаем Родное небо. Держим рубеж. И продолжаем в том же духе. Благодарю за службу, братья! – написал врио губернатора в соцсети.