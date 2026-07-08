В Белгороде 70-летний юбилей отмечает Центральный парк им. В.И. Ленина

Фото: @v_v_demidov

Сегодня, 8 июля, свой 70-летний юбилей отмечает Центральный парк имени В.И. Ленина в Белгороде. Общественное пространство и любимое место всех белгородцев было открыто в далеком 1956 году. И за последние три года здесь прошла масштабная реконструкция.

В юбилейный день в парке работали небольшие интерактивные площадки, белгородцам и гостям города дарили открытки и воздушные шары.

Мэр областного центра Валентин Демидов рассказал, что к знаковой дате в парке открылась экспозиция «История места», где на архивных снимках показан облик парка, менявшийся все эти десятилетия. А рядом с обновленной главной аркой разместили «Карту любви к парку». Горожане могут оставить на ней свои пожелания.

- Парк стал свидетелем судеб нескольких поколений. Почти у каждого белгородца с ним связаны личные, теплые воспоминания. За последние три года реализации масштабного проекта реконструкции парк был полностью обновлен. К 70-летию мы много сделали, чтобы вернуть ему былое величие, - отметил Демидов.