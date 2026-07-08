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НовостиПолитика8 июля 2026 18:42

В Белгородском округе беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус: ранен мужчина

Пострадавшего с множественными осколочными ранениями госпитализировали в больницу Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородском округе беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус: ранен мужчина

В Белгородском округе беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус: ранен мужчина

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в Белгородской области. В результате очередной атаки ранен мужчина. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Предварительно известно, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Никольское Белгородского округа. Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Врачи оказывают белгородцу всю необходимую помощь.

Транспортное средство повреждено.