В Белгородском округе беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус: ранен мужчина Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в Белгородской области. В результате очередной атаки ранен мужчина. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Предварительно известно, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Никольское Белгородского округа. Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. Врачи оказывают белгородцу всю необходимую помощь.

Транспортное средство повреждено.