Еще два человека пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области Фото: соцсети Александра Шуваева.

В селе Таврово Белгородского округа число пострадавших после детонации украинского беспилотника на парковке коммерческого объекта выросло до двух человек. Мужчине с акубаротравмой оказали необходимую помощь во второй городской больнице в Белгороде. Дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

В оперативном штабе Белгородской области также сообщили, что в Шебекино акубаротравму при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру также получил еще один боец подразделения «Орлан». Во второй городской больнице в Белгороде пострадавшему оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Кроме того, после взрывов нескольких FPV-дронов в Шебекино повреждены грузовой и легковой автомобили, а также остекление и фасад коммерческого объекта.