На теплосетях в Белгороде продолжают проводить аварийно-восстановительные работы

В Белгороде теплоэнергетики продолжают плановую подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду и отопительному сезону. Объем работ предстоит еще большой. Ситуацию осложняют аварии на теплосети, связанные с атаками со стороны вооруженных сил Украины.

Так, на прошедших выходных при ракетном обстреле по объектам энергетической инфраструктуры из-за отключения электричества произошел скачок давления в трубах и гидроудар. В результате был поврежден участок теплотрассы на улице Николая Чумичова.

В конце июня на этом участке начали капитальный ремонт дороги, поэтому параллельно с дорожниками энергетики проводят замену 30 метров трубопровода. После завершения восстановительных работ будет обновлено и асфальтовое покрытие.