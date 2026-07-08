В Белгородской области больше 1100 семей получили выплаты к юбилеям совместной жизни

Фото: Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

С января 2026-го в Белгородской области 1195 супружеских пар получили выплаты к значительному юбилею совместной жизни. Мера поддержки в регионе предоставляется с 2022 года. Так, на 50-летие совместной жизни полагается 10 тысяч рублей; 60-летие – 15 тысяч, а 70-летие – 20 тысяч рублей.

Общая сумма выплат к семейным праздникам с начала года составила больше 12 миллионов рублей. За этот период 50 лет совместной жизни в регионе отметили – 1087 семей, 60-летний юбилей – 103 семьи, 70 лет в браке прожили 5 пар.

В министерстве соцзащиты региона напомнили, что для получения выплаты пары-юбиляры обязательно должны проживать на территории Белгородской области не менее 20 лет. Их брак не должен был прекращаться и не был признан судом недействительным. Кроме того, муж и жена обязательно должны быть гражданами России.