Сильный ветер и ливни с грозами ожидаются в Белгородской области 9 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в четверг, 9 июля, на территории Белгородской области ухудшится погода. Будет облачно с прояснениями, днем и ночью ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Днем в отдельных районах могут выпасть осадки в виде града. В региональном МЧС жителей области также предупредили об усилении ветра – во время грозы порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем от 18 до 23 градусов тепла, на юго-востоке региона может потеплеть до +28 градусов. В Белгороде ночью от +15 до +17 градусов. Днем столбики термометров покажут +20… +22 градуса.

В спасательном ведомстве также призвали жителей региона быть осторожными и внимательными. Из-за сильного ветра рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, а также рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.