Белгородец угнал машину у родственника и может отправиться за решетку

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

С заявлением о пропаже автомобиля в полицию Белгорода обратился 52-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что в угоне подозревает своего родственника, с которым живет одном доме.

По предварительной информации, 21-летний злоумышленник ночью без спроса взял ключи от машины и уехал в неизвестном направлении. Потерпевший опасался, что молодой человек может совершить ДТП, поэтому обратился к правоохранителям. Позже выяснилось, что угонщик поехал за город, где на территории одного из предприятий привлек внимание охраны. Там его и передали полицейским и забрали автомобиль.

Злоумышленник не смог объяснить своего поступка, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что за угон на молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения в отношении правонарушителя составили административный материал.