Александр Шуваев выехал на место атаки дронов в Белгородский округ Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области выехал в село Таврово Белгородского округа, где сегодня при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель. Различные ранения получили еще шесть человек. Александр Шуваев еще раз выразил соболезнования родным и близким погибшего белгородца, который скончался на месте происшествия от полученных ранений.

- Оценил последствия. Сейчас ведем подсчет ущерба. На месте продолжают работать экстренные службы. Благодарю их за оперативное реагирование, - отметил Шуваев.

Врио главы региона также в очередной раз призвал жителей Белгородской области, особенно приграничных территорий, не игнорировать сигналы системы оповещения и быть максимально осторожными.