В Белгородской области в День семьи, любви и верности поженятся 94 пары Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, в День семьи, любви и верности на территории Белгородской области зарегистрируют свои отношения 94 пары влюбленных. Больше всего свадебных торжеств состоится в областной столице – в ЗАГСах города распишутся 25 пар. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

В Старооскольском округе поженятся еще 11 пар, 10 свадеб пройдет в Белгородском округе. В Губкинском и Яковлевском округах отношения узаконят по восемь пар влюбленных. Семь свадебных торжеств проведут в Красногвардейском округе и пять – в Корочанском муниципальном образовании.

- Каждая из этих пар олицетворяет будущее и опору нашего региона. Создавать семью в наше непростое время требует отдельного мужества. Значит, вы верите в завтрашний день. Эта вера – лучший ответ любым вызовам. А мы вас не оставим и продолжим помогать, - отметил врио главы региона.

Александр Шуваев также напомнил, что в Белгородской области действует 46 мер поддержки для семей. Так, на помощь семьям с детьми в 2026 году направили более 36 млрд рублей из консолидированного бюджета, а на поддержку участников СВО и их близких с начала СВО – свыше 10 млрд.