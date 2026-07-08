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НовостиПроисшествия8 июля 2026 11:39

В Белгородской области за сутки автоинспекторы выявили больше 430 нарушений ПДД

Полицейские отстранили от управления 14 водителей без прав
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 437 нарушений ПДД. По данным УМВД региона, за пьяную езду или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления отстранены шесть водителей, еще 14 – не имеющих прав на управление.

К административной ответственности привлекли 13 автомобилистов, проигнорировавших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Еще 53 водителя попали на штрафы за несоответствующую регламентам тонировку автостекол.

Кроме того, автоинспекторы составили 44 административных материала в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, 41 материал – в отношении пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.