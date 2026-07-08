В Белгородской области за сутки автоинспекторы выявили больше 430 нарушений ПДД

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 437 нарушений ПДД. По данным УМВД региона, за пьяную езду или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления отстранены шесть водителей, еще 14 – не имеющих прав на управление.

К административной ответственности привлекли 13 автомобилистов, проигнорировавших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Еще 53 водителя попали на штрафы за несоответствующую регламентам тонировку автостекол.

Кроме того, автоинспекторы составили 44 административных материала в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, 41 материал – в отношении пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.