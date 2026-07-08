В Белгороде два человека пострадали во время атаки беспилотника ВСУ

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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары беспилотниками по гражданским объектам в Белгородской области. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде дрон ВСУ нанес удар по автозаправочной станции на Харьковской горе. Мужчина получил осколочные ранения руки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего во вторую городскую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате атаки повреждены навес автозаправочного модуля, а также легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы.

Мэр областного центра Валентин Демидов, который находится на месте происшествия, также сообщил, что женщина получила акубаротравму. Она под наблюдением врачей.