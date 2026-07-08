В Белгородской области бойцы «БАРС-Белгород» сбили 19 беспилотников 7 июля Фото: соцсети Александра Шуваева.

В приграничье Белгородской области продолжают отражать атаки беспилотников ВСУ бойцы подразделений «БАРС-Белгород». Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев рассказал о работе мобильных огневых групп.

Так, по данным врио главы региона, за 7 июля расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона ПБС бригады «БАРС-Белгород» сбили 19 целей противника. В их числе один ударный БПЛА Hornet, один барражирующий боеприпас HX2 Karma, один разведывательный беспилотник «Лелека 100», четыре ударных БПЛА «Бородавочник», два ударных БПЛА «Бобер», два дрона FP-2 и один FP-1, а также один ударный БПЛА «Бомбер» и шесть ударных дронов «Майя».

В частности, в ночь на 7 июля, недалеко от населенного пункта Кочетовка в Ивнянском округе расчет МОГ из батальона противодействия с позывным «Стриж» сбил четыре украинских дрона «Лютый».

- Интересное совпадение: в одной группе служат отец и его сын. В другой такой же МОГ – еще один сын. Все родом из Валуек. Вот такая белгородская боевая династия оберегает наше небо. Наши настоящие герои. Продолжайте в том же духе, - поделился Александр Шуваев.