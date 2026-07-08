При столкновении легковушек в Белгородской области пострадал 10-летний мальчик

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера в поселке Борисовка Белгородской области около полудня столкнулись два легковых автомобиля. Пострадал ребенок. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что на перекрестке врезались «Форд», за рулем которого находился 49-летний водитель, и «Лада Веста», которой управлял 48-летний автомобилист. В результате автоаварии травмы получил 10-летний мальчик – пассажир отечественной легковушки.

Также вчера, 7 июля, около шести часов вечера в Ближней Игуменке Белгородского округа столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 39-летний водитель «Киа» не уступил дорогу на перекрестке 47-летней автомобилистке на «Рено». В результате ДТП пострадали водитель «Рено» и ее 40-летний пассажир.