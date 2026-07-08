С 1 июля в Белгородской области от атак ВСУ погибли 6 человек и ранены 54 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области за первую неделю июля в результате атак со стороны вооруженных сил Украины погибли шесть мирных жителей, еще 54 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

По данным главы регионального Минздрава, в числе пострадавших – трое несовершеннолетних. Они проходят лечение в отделениях детской областной клинической больницы.

Во второй городской больнице находятся 13 пострадавших жителей, в областной клинической больнице – пять пациентов, один из них находится в отделении реанимации. Еще один раненый – на лечении в Шебекинской центральной районной больнице.

- Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме. Проведены необходимые телемедицинские консультации с федеральными центрами, пациенты проконсультированы, лечение согласовано. В настоящий момент перевода в федеральные центры не требуется. Возможно, в будущем потребуется реабилитация, - отметил Андрей Иконников.