Паломнический центр открыли в Свято-Троицком Холковском монастыре Белгородской области Фото: соцсети Александра Шуваева.

В Чернянском округе Белгородской области накануне открыли новый паломнический центр. Он расположен на территории Свято-Троицкого Холковского монастыря и буквально вписан в меловую гору. В четырехэтажном строении для гостей региона расположили гостиницу, трапезную и Богоявленский домовый храм, который освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Напомним, строительство паломнического центра стартовало зимой 2025-го. Комплекс продолжает древние традиции пещерного строительства. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев отметил, что новый центр станет основой масштабного культурно-туристического кластера и местом притяжения для всех, кто чтит православные традиции.

- Особая благодарность владыке Иоанну – его поддержка и личное внимание к возрождению святынь Белгородчины для нас очень важны. Уверен, без его участия этот проект не состоялся бы так быстро и достойно, - заявил Шуваев.