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НовостиПолитика8 июля 2026 9:19

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность 8 июля

Жителям необходимо срочно пройти в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 8 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 12:17.

Власти Белгородской области призывают жителей срочно проследовать в укрытия. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. На улице можно воспользоваться защитным модулем. Если вы находитесь в помещении, отойдите от окон, перейдите в комнату со сплошными стенами.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.