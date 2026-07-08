В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность 8 июля

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 8 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 12:17.

Власти Белгородской области призывают жителей срочно проследовать в укрытия. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. На улице можно воспользоваться защитным модулем. Если вы находитесь в помещении, отойдите от окон, перейдите в комнату со сплошными стенами.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.