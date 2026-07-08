Трое детей на электровелосипедах пострадали в ДТП в Белгородской области Фото: "КП" Архив.

Вчера в Белгородской области произошли дорожно-транспортные происшествия, участниками которых стали несовершеннолетние на электровелосипедах. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В Валуйках около восьми часов утра 16-летний подросток на велосипеде при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Ладу Гранта», за рулем которой находился 49-летний водитель. В результате столкновения пострадали подросток и его 16-летняя пассажирка.

В селе Белянка Шебкинского округа около одиннадцати часов утра 44-летняя женщина за рулем «Киа» столкнулась с электровелосипедом, которым управлял 8-летний мальчик. Ребнок получил травмы.

Еще одно ДТП с участием велосипеда было зарегистрировано вчера около четырех часов дня. По предварительной информации, 44-летний водитель на автомобиле «Блейзар» сбил на дороге 76-летнего велосипедиста. Пенсионер получил травмы.

Госавтоинспекция призывает родителей не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами, для управления которыми нужно водительское удостоверение. За передачу управления предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. родителей также могут привлечь как к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.